Зачем двукратный олимпийский призёр из России Вятчанин получил гражданство США



Известный российский пловец двукратный призёр Олимпийских игр Аркадий Вятчанин получил американское гражданство. Ранее спортсмен, отказавшийся от выступлений за сборную страны из-за конфликта с национальной федерацией, получил сербский паспорт, но не смог плавать за эту команду из-за запрета FINA.

«Возможно, Вятчанин преследует бытовые цели»



Для людей, внимательно следящих за плаванием, новость о получении Вятчаниным американского гражданства не стала сюрпризом. Обладатель двух бронзовых наград Олимпийских игр в составе сборной России и один из сильнейших спинистов страны давно уже не выступал за родную команду, вступив в серьёзный конфликт с Всероссийской федерацией плавания и даже получив сербское гражданство.



Райан Мёрфи,

Теперь он официально сможет выступать на международных соревнованиях за сборную США. Другое дело, что в одну из сильнейших команд планеты пробиться 33-летнему пловцу будет очень сложно. На последнем первенстве мира в Будапеште американцы уверенно стали первыми в медальном зачёте, завоевав 46 наград, из них 21 золотую. Если же брать коронные для Аркадия дистанции 100 и 200 м на спине, то в этом виде в составе сборной США выступают такие мастера, как четырёхкратный олимпийский чемпион Мэтт Греверс Джейкоб Пебли . Все они привезли из Венгрии медали. Правда, победу на 200 м одержал россиянин Евгений Рылов , оставивший позади Мёрфи и Пебли.

По словам главы ВФП Владимира Сальникова, Вятчанин, принимая гражданство США, необязательно преследует спортивные задачи.



«С тех пор, как он в 2013-м покинул ряды сборной России, он самостоятельно занимался устройством карьеры. За его перемещением ВФП не следила. Вятчанин довольно долго живёт в США, так что я не удивлён его решением. Не могу сказать, какие цели он преследует. Возможно, они совсем не спортивные, а бытовые. Понятно, что в американской сборной очень серьёзная конкуренция и среди своих пловцов. Посмотрите, каких успехов добивается эта команда на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Там постоянно появляются новые имена. Возможно, Вятчанин ограничится выступлением на региональных и коммерческих турнирах, если не будет показывать нужного для отбора на крупнейшие турниры времени», — рассказал Сальников в интервью RT.



Вместе с тем функционер не стал критиковать бывшего российского пловца, отметив, что смена гражданства стала личным решением Вятчанина.



«С Аркадием с тех пор, как он уехал, мы больше не общались, но не считаю, что у нас был конфликт. В России Вятчанин получил всё, что доставалось и другим членам сборной. Его никто никуда не выгонял. Он сам принял такое решение», — добавил Сальников.



«К сожалению, Вятчанин предпринял шаги невозврата»



Для бывшего коллеги Вятчанина Евгения Коротышкина новость об очередной смене Аркадием гражданства сюрпризом не стала.



«Всем известно, что между Вятчаниным и ВФП случился конфликт, который решить не удалось. Была ведь история с отъездом в Сербию, когда пловец пропустил огромное количество стартов, но так и не смог выступать за эту страну. Аркадий в последнее время стремился к смене гражданства, и о том, что он получил паспорт США, стало известно ещё во время чемпионата мира в Будапеште», — отметил Коротышкин.



Как и Сальников, Евгений усомнился в том, что Вятчанин в 33 года сумеет пробиться в состав сборной США.





«Не думаю, что Вятчанин поедет в США в качестве пловца, всё-таки ему уже 33 года. Хотя есть пример Энтони Эрвина (трёхкратный олимпийский чемпион из США. — RT), бравшего Олимпийское золото в 35. Аркадий очень большой трудоголик, он до сих пор нацелен на победы. Но всё же скорее он посвятит себя тренерскому ремеслу», — предположил Коротышкин.

При этом бывший партнёр Аркадия по сборной России отметил, что в ситуации с конфликтом между ВФП и Вятчаниным мудрости не хватило обеим сторонам.



«Не считаю, что Аркадия нужно поливать грязью из-за получения гражданства США. Всегда нужно выслушать обе стороны конфликта, чтобы разобраться в его сути. Видимо, у Аркадия были серьёзные основания быть недовольным ВФП. С другой стороны, ему не нужно было отождествлять эту злобу со всей страной. Ведь начальники во всех структурах периодически меняются. И федерации следовало быть более снисходительной. К сожалению, Вятчанин предпринял шаги невозврата», — добавил Коротышкин.



«Ничего не могу предложить российскому плаванию»



Ссора между именитым пловцом и ВФП достигла своего апогея в 2013-м году перед Кубком России в Казани, который являлся также отборочным этапом на чемпионат мира в Барселону и Универсиаду. Федерация заявила, что Вятчанин не выполнил нормативы для участия в турнире. Аркадий в ответ обвинил функционеров ВФП во лжи и разразился гневной отповедью.





«Я читал, что главный тренер Анатолий Журавлёв будто бы пытался связаться со мной в течение четырёх месяцев. Это не соответствует действительности. Моя мама Ирина Вятчанина примерно месяц назад, общаясь со мной по скайпу, сказала: пришли главному тренеру свой годовой план подготовки и показанные результаты. Что мне на это ответить? Если у тренера есть такая волшебная вещь, как интернет, он может войти в неё и без труда найти все мои результаты. План я могу без проблем предоставить, но можно ведь и лично ко мне обратиться. Моя мама — это только моя мама», — писал Вятчанин.

В результате Аркадий всё-таки приехал в Казань и выступил на Кубке страны, но отношения между спортсменом и федерацией были окончательно испорчены. Вятчанин заявил, что больше не будет выступать за сборную Россию и не поедет в составе отечественной команды на ЧМ в Барселону.



«Считаю, что как спортсмен я больше ничего не могу предложить российскому плаванию. Финал Кубка России был моим последним соревнованием в качестве российского спортсмена. Я рад, что приехал сюда, показал неплохие результаты, за исключением дистанции 200 м. Я продолжаю и дальше оставаться спортсменом, но уже не российским. В ближайшее время я приму решение, за какую теперь страну буду выступать», — приводит слова Вятчанина агентство «Весь спорт».



Уже тогда российский спортсмен отмечал, что рассматривает вариант получения американского гражданства. Однако, по словам пловца, подать документы в его случае можно было только в августе 2016-го, так как после получения «грин карты» требуется прожить в стране четыре года и девять месяцев. В итоге по этому пути Вятчанин позже и пошёл.



Но на тот момент Аркадий мечтал выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а, следовательно, вариант с США его не устраивал. Тогда-то он и решил сменить гражданство. Вятчанин рассматривал сразу несколько вариантов, и в начале 2015-го объявил о том, что будет выступать за Сербию.



«Сербия была одной из тех стран, куда я послал запроc. Там были очень заинтересованы в том, чтобы натурализовать меня как можно скорее. Жду с нетерпением, когда официально начну выступать за Сербию на крупнейших международных соревнованиях», — рассказывал атлет.



Однако успехом данный переход для уже немолодого по меркам плавания спортсмена не обернулся. На чемпионате мира — 2015 в Казани выступить он не смог, так как после смены гражданства не имел права плавать за новую страну в течение года. ВФП могла ходатайствовать о сокращении этого срока, но, учитывая затяжной конфликт с Вятчаниным, делать этого ожидаемо не стала. В августе 2015-го Аркадий заявил, что пропустит ближайший сезон из-за травмы плеча. А позже Международная федерация плавания запретила Вятчанину выступать за Сербию, отметив, что были нарушены правила перехода из одной команды в другую. В итоге спортсмен пропустил и Олимпийские игры.