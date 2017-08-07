Легкоатлеты Кривов и Евдокимова дисквалифицированы по решению CAS

Российский ходок Андрей Кривов и российская бегунья Наталья Евдокимова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), передает RT.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Кривов отстранен на три года на основании абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте с 12 апреля 2016 года. Результаты спортсмена с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года аннулированы.

Евдокимова получила дисквалификацию на четыре года на основании отклонений в паспорте крови - с 14 апреля 2016 года. Ее результаты аннулированы с 17 августа 2009 года по 29 мая 2012 года.