Итальянскую теннисистку дисквалифицировали на два месяца за допинг

Итальянка Сара Эррани дисквалифицирована на два месяца за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте Международной теннисной федерации (ITF).

В пробе спортсменки от 16 февраля 2017 года было обнаружен летрозол (препарат, способствующий росту мышечной массы). 18 апреля Эррани было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Теннисистка дала признательные поаказания и ходатайствовала о разбирательстве независимого суда, который принял ее версию произошедшего. По словам спортсменки, препарат принимает ее мать, которая хранит летрозол на кухне. Эррани отметила, что вещество случайно попало в ее организм вместе с пищей.

Эррани отстранена от соревнований начиная с 3 августа. Ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года (дата следующего отрицательного теста) аннулированы. Она лишена рейтинговых очков и призовых, которые выиграла на соревнованиях в этот период.

Эррани находится на 98-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA. Ее наивысшее место в рейтинге организации — пятая строчка.