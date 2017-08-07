Фанаты «Зенита» избили бывшего игрока клуба Панова за спартаковский шарф



Агрессивно настроенные болельщики «Зенита» избили в Санкт-Петербурге известного в прошлом нападающего своего клуба и сборной России Александра Панова , который выполнил обещание прогуляться по городу в спартаковском шарфе, сообщил Чемпионат.com

Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться



— Александр Панов перед матчем.





Панов является болельщиком «Спартака» и обладателем абонемента на его домашние игры.

Напомним, что «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5−1.