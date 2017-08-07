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Фанаты «Зенита» избили бывшего игрока клуба Панова за спартаковский шарф
Фото: 360tv.ru
Агрессивно настроенные болельщики «Зенита» избили в Санкт-Петербурге известного в прошлом нападающего своего клуба и сборной России Александра Панова, который выполнил обещание прогуляться по городу в спартаковском шарфе, сообщил Чемпионат.com.
Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться
— Александр Панов перед матчем.
Панов является болельщиком «Спартака» и обладателем абонемента на его домашние игры.
Напомним, что «Зенит» победил «Спартак» со счетом 5−1.
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