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На стадионе «Санкт-Петербург» снова протекла крыша
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла во время матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком». Видеозапись опубликована в аккаунте болельщицы Евгении Трусовой в Twitter.
Потеклооооо!!!! pic.twitter.com/VPlSaae97D— Евгения Трусова (@lovejunya) 6 августа 2017 г.
До начала и во время встречи в Санкт-Петербурге прошел сильный дождь. На момент публикации счет 2:0 в пользу хозяев поля.
Крыша также дала течь 22 июля во время матча «Зенита» с казанским «Рубином».
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