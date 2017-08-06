На стадионе «Санкт-Петербург» снова протекла крыша



Крыша стадиона «Санкт-Петербург» вновь протекла во время матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» «Спартаком» . Видеозапись опубликована в аккаунте болельщицы Евгении Трусовой в Twitter.

До начала и во время встречи в Санкт-Петербурге прошел сильный дождь. На момент публикации счет 2:0 в пользу хозяев поля.

