«Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в российской истории

Этот показатель стал рекордным в российской истории «Зенита». Предыдущий рекорд принадлежал ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» (0:1). За этой игрой 3 августа с трибун наблюдали 45 670 зрителей.

Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остаётся встреча «Зенита» с киевским «Динамо» в 1988 году, когда стадион имени Кирова, на месте которого был построен стадион «Санкт-Петербург», принял 61 тыс. болельщиков.