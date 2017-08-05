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Медаль ЧМ-2007, которой лишили легкоатлетку РФ Соболеву, вручена украинке Лищинской
Серебряная медаль чемпионата мира по легкой атлетике 2007 года, ранее принадлежавшая дисквалифицированной за допинг российской бегунье Елене Соболевой, была вручена новой обладательнице украинке Ирине Лищинской перед началом вечерней программы во второй соревновательный день чемпионата мира-2017 в Лондоне.
Лищинская получила серебро мирового первенства-2007 в беге на 1500 метров, награду ей вручил знаменитый соотечественник олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.
Также голландец Рутгер Смит получил бронзу чемпионата мира-2007 в толкании ядра в связи с дисквалификацией белоруса Андрея Михневича. Американка Кара Гачер и британка Джо Пэйви стали обладательницами соответственно серебра и бронзы чемпионата мира 2007 года в беге на 10000 метров после дисквалификации Эльван Абейлегессе из Турции.
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