Червиченко считает, что Глушакову будет лучше покинуть «Спартак»

«Прошедший сезон получился для Дениса феерическим, но, на мой взгляд, таких сезонов у него в карьере больше не будет. Возможно, для капитана будет даже лучше обернуть противостояние с руководством в свою пользу и красиво уйти. А другие клубы, помня о том, какой весомый вклад он внёс в чемпионство «Спартака», вполне могут сделать Глушакову привлекательное предложение», — заявил Червиченко в интервью RT.





Также бывший глава клуба выразил мнение, что хорватский полузащитник «Челси» Марио Пашалич был взят на место российского капитана команды.

«Пашалич? Думаю, его приобрели как раз на место Глушакова. Если Денис проведёт ещё пару матчей на посредственном уровне, хорват займёт его место в центре поля. В таком случае карьера Глушакова может пойти на спад», — добавил Червиченко.



Ранее Червиченко выразил мнение, что тренер красно-белых Массимо Каррера не является главным творцом чемпионства в сезоне-2016/17.

