Толкатель ядра Лесной: судья - урод, две попытки засудил ни за что

Российский толкатель ядра Александр Лесной прокомментировал результат квалификации на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

"Судья - урод полный, просто мне две попытки засудил. Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Сделал ее, подошел к метателю диска Вите Бутенко, который мне подсказывал. Потом поворачиваюсь - крестик. Сразу на табло не посмотрел, потому что был уверен - там за 20,50. Подхожу к судье, спрашиваю - за что? Он ничего не говорит. Я наорал на него.

Никакого заступа там не было. Витя сидит и тоже ничего не понимает. Вторую попытку я сделал нехотя, а третья снова хорошая была - и он опять мне крестик ставит. Тупо морально убил, засудил", - цитирует Лесного "Р-Спорт".

Ранее представитель ВФЛА сообщил, что жалоба на судейство подана не будет, так как на видеоповторе видны технические ошибки спортсмена.