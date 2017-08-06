Кержаков рассказал, какой гол считает главным в своей карьере



Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Александр Кержаков рассказал, какой из своих голов, забытых на протяжении карьеры, он считает самым важным.



«Для меня тот гол «Спартаку» самый главный и самый важный. Это точка отсчёта. Без него вряд ли бы что-то произошло. И это был гол «Спартаку». Неописуемые эмоции! Если б «Спартак» был в первом туре, может, мне б удалось отличиться и тогда. Раз уж у меня такая неразрывная связь со «Спартаком»: все значимые голы я забивал «Спартаку» и, кажется, больше всего голов забил ему», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Зенита»

Кержаков забыл свой первый гол в карьере 30 июня 2001 года, в матче первого тура чемпионата России с московским «Спартаком». На тот момент форварду было 18 лет. Матч завершился победой петербургской команды со счётом 2:1.



Ранее сообщалось, что прощание Кержакова с «Зенитом» состоится перед матчем РФПЛ со «Спартаком».