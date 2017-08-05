Легендарный футболист Анри забил мяч ногой в баскетбольное кольцо с центра площадки



Легендарный французский нападающий Тьерри Анри , ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», забил мяч ногой в баскетбольное кольцо с центра площадки.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в социальной сети Twitter.





Эпизод произошёл в Йоханнесбурге (ЮАР), где состоится благотворительный баскетбольный матч в поддержку ЮНИСЕФ . Нападающий, находясь в центре площадки, скинул мяч себе на ногу и направил его в кольцо. Ударившись несколько раз о душку, мяч оказался в сетке.

Анри является чемпионом Франции, двукратным чемпионом Испании и Англии, в сезоне-2008/09 француз, выступая за «Барселону», стал победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Франции Анри становился чемпионом мира и Европы.



Ранее сообщалось, что защитник испанского футбольного клуба «Эйбар» Хосе Анхель отметился курьёзным автоголом в товарищеском матче своей команды с немецким «Шальке».

