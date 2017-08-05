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"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством Слуцкого
"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.
В составе хозяев забитым мячом отметился Габриэль Агбонлахор (7-я минута), у гостей отличился Джаррод Боуэн (62).
Этот матч стал первой официальной встречей для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве главного тренера "Халла". 46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии.
В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон", "Астон Вилла" в гостях сыграет с "Кардиффом". Обе встречи пройдут 12 августа.
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