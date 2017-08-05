"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством Слуцкого

"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.



В составе хозяев забитым мячом отметился Габриэль Агбонлахор (7-я минута), у гостей отличился Джаррод Боуэн (62).



Этот матч стал первой официальной встречей для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве главного тренера "Халла". 46-летний Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии.

