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Усэйн Болт сказал, что не передумает завершать карьеру, несмотря на просьбу отца
Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт заявил, что его решение закончить карьеру после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне окончательное, несмотря на просьбу отца продолжить выступать.
Болт заранее объявил, что мировое первенство в Лондоне станет последним стартом в его карьере. Помимо стометровки, он планирует выступить в эстафете 4х100 метров.
"Мой отец хочет, чтобы я продолжал. Но я буду счастлив уйти из спорта после этого чемпионата мира", - признался Болт в разговоре с журналистами.
Ямаец, вышедший в полуфинал чемпионата мира в беге на 100 метров лишь с восьмым временем и споткнувшийся на выходе из стартовых колодок, отметил, что не готов пока говорить, какой результат способен показать на турнире. "Забег был не таким гладким, как хотелось бы, но то, как я вернулся в него (после заминки на старте), показало, что я в неплохой форме. После полуфинала смогу сказать точнее", - заметил Болт.
Полуфинал и финал в беге на 100 метров у мужчин пройдут в субботу.
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