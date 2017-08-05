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Газета.Ru

Роналду: хотел бы вернуться в Англию

Роналду рассказал, где хочет продолжить карьеру
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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду сообщил о возможном возвращении в английский клуб.
"У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как все работает.
Когда я прибыл в Манчестер в 18-летнем возрасте, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем", - цитирует его слова Marca.
Роналду был обвинен испанскими властями в уклонении от налогов.
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