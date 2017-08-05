Роналду: хотел бы вернуться в Англию

"У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как все работает.

Когда я прибыл в Манчестер в 18-летнем возрасте, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем", - цитирует его слова Marca.

Роналду был обвинен испанскими властями в уклонении от налогов.