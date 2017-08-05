Медали россиян с чемпионатов мира по лёгкой атлетике были переданы новым обладателям

Одна золотая и четыре бронзовые награды чемпионатов мира по лёгкой атлетике 2009, 2011 и 2013 годов, первоначально завоёванные российскими спортсменами, которые в последствии были лишёны этих медалей за нарушение антидопинговых правил, в первый день мирового первенства 2017 года в Лондоне были переданы новым обладателям.

Как сообщает ТАСС церемония перераспределения наград состоялась время торжественного открытия турнира.

Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США. Россиянки лишились медалей из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой , которая также была лишена личной бронзы, завоёванной на том же турнире в личном беге на 400 метров. Новой обладательницей этой награды стала спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон

Из-за нарушения антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые медали. Две награды в эстафете 4х400 метров с чемпионатов мира 2009 и 2011 годов перешли к спортсменкам Великобритании. Ещё одно бронза с турнира 2011 года перешла американке Франческе Маккорни.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты во время чемпионата мира будут жить возле одной из достопримечательностей Лондона.