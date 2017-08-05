Дзюба увидел сектантов в половине фанатов «Спартака»

«Сейчас могу повторить: половина болельщиков "Спартака" заслужила чемпионство — они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина — "сектанты", — как мне кажется, так и продолжает вести себя неадекватно», — рассказал Дзюба.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в рамках четвертого тура Российской футбольной премьер лиги в воскресенье, 6 августа, на стадионе «Санкт-Петербург». Хозяева после трех туров занимают второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. Красно-белые расположились на девятой строчке с четырьмя баллами.

10 июля появилась информация о том, что «Зенит» предложил купить Дзюбу московскому «Спартаку», однако москвичи отказались. 28-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2015 года. За два года футболист провел 82 матча в составе питерцев, забил 37 мячей.

«Спартак» — действующий чемпион России. В мае команда завоевала этот титул впервые за 16 лет.