Палец к губам: Гэтлин победил Болта на его последней стометровке в карьере



Четыре комплекта медалей было разыграно во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в столице Великобритании. Единственный российский участник финалов, прыгун в длину Александр Меньков , занял четвертое место. Главным же событием планетарного масштаба в субботний безоблачный лондонский вечер стал последний в карьере великого Усэйна Болта забег на 100 метров, который он проиграл, уступив американцам Джастину Гэтлину и Кристиану Коулману.

Лондон не был готов к поражению Болта



Для лондонской публики Гэтлин, дважды попадавшийся на употреблении допинга, судя по всему, представлял воплощение вселенского зла. По крайней мере, перед каждым из трех его выходов на беговую дорожку раздавался оглушительный гул недовольства в исполнении более чем пятидесяти тысяч человек.



Но американец с каменным лицом – оно действительно кажется высеченным из камня — лишь однажды позволил себе ответить недоброжелателям. Спустя мгновения после финиша финального забега Гэтлин, увидев на табло свою фамилию на верхней строчке, в немом яростном экстазе приложил палец к губам.



А еще через несколько секунд трибуны стали оглушительно скандировать слова "Усэйн Болт". И не успокаивались очень долго.



Никто не был готов к тому, что восьмикратный олимпийский чемпион, заранее объявивший о завершении карьеры после лондонского чемпионата мира, не выиграет свой последний забег на 100 метров. Да, в первом круге был маленький тревожный звоночек — Болт споткнулся на старте. Но полуфинал прошел, можно сказать, гладко — более того, ямаец даже финишировал в своем фирменном стиле, глядя по сторонам.



Однако в финале Болт снова как будто прилип к стартовым колодкам — а вот Гэтлин и его более молодой соотечественник Коулман вылетели словно из пращи. Ямаец метр за метром нагонял американцев — но на сотом метре дистанция закончилась. И оказалось, что Болт финишировал только третьим.



"Мой старт убил меня. Обычно с каждым новым раундом он становится лучше, но тут этого не случилось. В остальном же, как и на любом другом чемпионате, я сделал все, что мог. То место, которое я занял, прекрасно", — сказал Болт.



Гэтлин же, в свою очередь, признался, что не обращал внимания на обструкцию трибун. "Зрители меня не беспокоили. Я по ходу чемпионата "настраивал" свой бег и шел по своему пути. Сохранил энергию в полуфинале и подошел к финалу в состоянии сделать то, что сделал", — заявил он.



"Стадион меня немножко не любит"



Незадолго до финального забега на дистанции 100 метров у мужчин завершились соревнования в мужских прыжках в длину. Только здесь во второй день чемпионата мира Россия была представлена "авторизованным нейтральным участником" — победителем мирового первенства-2013 Александром Меньковым.



Уже в первой попытке Меньков улетел на 8,27 метра — и очень долго этот результат входил в тройку лучших. Правда, смущало то, что россиянин после этого делал исключительно заступы, а также то, что соперники, как снаряды, приземлялись все ближе и ближе к этой отметке. Увы, в пятой попытке южноафриканец Рушвал Самааи "лег в воронку", показав те же самые 8,27 и лишив Менькова виртуальной бронзы, так как второй по дальности прыжок у россиянина просто отсутствовал. Ну а в последней попытке Самааи прибавил к своему результату еще 5 сантиметров.



"Разочарования никакого нет, потому что во второй попытке я уже понимал: добавить будет тяжело. Сильно заболел пах. В третьей попытке уже думал закончить, чтобы сберечься. Дай бог, чтобы дальше ничего не "разлетелось". Но немножко обидно, конечно. Хотя стоило ожидать, что меня обойдут, у всех были далекие прыжки", — сказал Меньков после соревнований.



Россиянин также посетовал на то, что Олимпийский стадион в Лондоне его "немножко не любит". "Я прыгал тут уже два раза — на Олимпиаде в 2012 году и на этапе Бриллиантовой лиги в 2013-м. Можно сравнить: на Олимпиаде было четыре заступа, на Бриллиантовой лиге четыре заступа, сегодня пять. Видимо, этот стадион меня чуть-чуть не любит. Хотя он хороший, "прыгучий". Но мне здесь не везет", — сказал Меньков.



Победу же в прыжках в длину одержал еще один южноафриканец, серебряный призер Олимпиады-2016 Луво Маньонга. Золото в метании диска выиграл литовец Андрюс Гуджюс. На дистанции 10000 метров с огромным перевесом первенствовала эфиопка Алмаз Аяна.



Два крестика для Лесного



Субботнее утро оказалось недобрым. Россиянин Александр Лесной должен был по всем объективным параметрам выходить в финал чемпионата мира в толкании ядра, так как квалификационный барьер в 20,75 метра для него совершенно не являлся неберущимся: например, на чемпионате страны в конце июля он показал результат 21,31.



Однако у Лесного лишь одна попытка оказалась результативная — на 19,67, и с ней, естественно, претендовать на выступление в решающем старте было нереально. А вот после двух других, более далеких попыток на табло загорался красный крест.



"Судья мне две попытки засудил, — российский спортсмен рассказывал журналистам о произошедшем так эмоционально, что добавил арбитру по ходу речи нелестную характеристику. — Ни за что два крестика поставил. Первая попытка была хорошая, с ней я бы прошел квалификацию 100%. Думал, за 20,50 будет, а он крестик ставит. Подошел, говорю — за что? Он ничего не говорит. Вторую попытку я сделал нехотя, а в третьей, хорошей, он опять крестик ставит".





Позднее представитель нейтральных спортсменов (именно в таком статусе, напомним, выступают россияне на чемпионате мира), начальник спортивных программ ВФЛА Елена Орлова сообщила, что по итогам просмотра видеозаписи и разговора с судьей стало известно: Лесной действительно допустил технические ошибки при исполнении первой и третьей попыток, из-за чего их не засчитали. Поэтому протест подавать было бессмысленно.



Больше россиян в утренней сессии второго дня чемпионата мира не было, зато выступала спортсменка, от которой можно на этом турнире ожидать мирового рекорда — польская метательница молота Анита Влодарчик . Однако прямо перед ее выходом на квалификационные соревнования прошел сильный дождь, и метать молот ей пришлось на скользкой поверхности сектора. Поэтому Влодарчик исполнила осторожный бросок на 74,61 метра — но легко вышла с ним в финал.

В воскресенье на чемпионате мира будет разыграно шесть комплектов медалей. Завершат свои выступления участницы в семиборье. Состоятся соревнования в мужском и женском марафоне, решающие старты в толкании ядра у мужчин, а также финал в беге на 100 метров у женщин. В этих дисциплинах российских участников нет.



А вот в финальных соревнованиях в прыжках с шестом у женщин выступит Ольга Муллина. Она объективно не является фаворитом, но статус "темной лошадки" может ей помочь. "Выйдя в финал, я выполнила задачу-минимум на этом чемпионате мира, — поделилась Муллина после квалификации. — Теперь постараюсь показать, на что способна".





Тем не менее, ей придется непросто. Все соперницы по финалу, кроме двух, по личным рекордам превышают максимальную высоту, на которую взлетала в своей карьере Муллина (4,67 метра). Главным фаворитом является олимпийская чемпионка Рио гречанка Екатерини Стефаниди, также среди основных претенденток на медали американка Сэнди Моррис , Элиза Маккартни из Новой Зеландии, кубинка Ярислей Сильва и Холли Брэдшоу из Великобритании. Все они в нынешнем сезоне прыгали выше 4,80 метра.



Также в квалификационных соревнованиях выступят три российских участника чемпионата мира. Вера Ребрик поборется за выход в финал в метании копья. Несмотря на не слишком впечатляющие результаты нынешнего сезона, ей по силам это сделать. Успехом станет выход в финал для российского прыгуна с шестом Ильи Мудрова