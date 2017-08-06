Нападающий «Локомотива» решил купить футбольный клуб

Нападающий московского «Локомотива» Ари решил купить футбольный клуб из серии D чемпионата Бразилии «Уникликник» из города Форталеза. Об этом он рассказал ТАСС

«Да, мы действительно начали переговоры о покупке клуба, но в данный момент все пока в начальной стадии. Сейчас мой агент изучает документы и, возможно, в конце месяца мы сделаем конкретное предложение. Очень бы хотелось приобрести данный клуб», — заявил Ари.

Он отметил, что хочет приобрести «Униклиник» ради помощи малоимущим. По его словам, не каждая семья может оплатить своему ребенку занятия в футбольной секции, а он не желает, чтобы «пропадали таланты».

В «Локомотиве» Ари находится в аренде. В матче второго тура Российской футбольной премьер-лиги он получил травму крестообразных связок колена, из-за чего пропустит от четырех до шести месяцев. 31-летний футболист выступает в чемпионате России с 2010 года. Он играл за московский «Спартак» , откуда перешел в «Краснодар».

18 июля бразилец подал документы на получение российского гражданства.