Путин отказался тренировать сборную России

Президент России Владимир Путин обсудил с главой муниципального образования Черемхово Вадимом Семеновым перспективы развития российского футбола и шансы сборной на ЧМ-2018.

Семенов пессимистично отозвался об успехах российской сборной и сказал, что сборная начнет играть лучше только под руководством главы государства.

В свою очередь, Владимир Путин не согласился с мнением мэра. "Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем всё-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", — сказал президент.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная России примет участие в турнире на правах хозяйки.



