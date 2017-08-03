"Зенит" проиграл "Бней Иегуде" в ответном матче отбора Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" потерпели поражение от израильского клуба "Бней Иегуда" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но по сумме двух игр вышли в раунд плей-офф.



Встреча, состоявшаяся на "Стадионе Санкт-Петербург" в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.



Первый матч, прошедший 27 июля в Петах-Тикве, закончился победой "Зенита" (2:0), который по сумме двух игр получил путевку в заключительный раунд квалификации.



Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.