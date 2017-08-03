США хотят лишить Россию мундиаля

Сенаторы США призвали отобрать у России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Чиновники объясняют свою инициативу стремлением защитить права рабочих, которые возводят стадионы к мундиалю. По данным американских политиков, строители трудятся в «ужасающих условиях».

До чемпионата мира по футболу — 2018 остался всего год, но это обстоятельство и даже успешно проведенный Кубок конфедераций не способно охладить пыл тех, кто до сих пор пытается отнять у России право на проведение мундиаля.

Восемь сенаторов США опубликовали открытое письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино , в котором призвали обратить пристальное внимание на условия труда и безопасность рабочих,

занимающихся возведением спортивных объектов к грядущему мировому первенству. В случае признания этих условий недостаточно благоприятными, чиновники просят отобрать у России право быть страной-хозяйкой чемпионата мира.

Возглавляет эту коалицию борцов за права рабочих 63-летний демократ Роберт Менендес , который ранее отметился открытым письмом к бывшему президенту США Бараку Обаме , в котором просил официально признать Донецкую Народную Республику террористической организацией и ужесточить санкции против Российской Федерации. В марте 2014 года Менендес сам получил санкции от Министерства иностранных дел России и вошел в список лиц, которым закрыт въезд на территорию страны.

Неизвестно, насколько эта показательная мера повлияла на Менендеса, но именно на его официальном сайте было опубликовано обращение, в котором утверждалось, что при строительстве стадиона «Санкт-Петербург», который примет на ЧМ игры группового этапа, плей-офф, а также матч за третье место, был принудительно использован труд рабочих из КНДР, помещенных в «ужасающие условия».

Также сенаторы США заявили, что строителям доставалось от родного государства, которое ограничивало их свободу и отбирало доход, полученный в России.

«ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств.

Если ФИФА не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран.

Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах незащищенных граждан», — подытожили в своем обращении американские политики.

В тексте письма также отдельно выделен факт гибели одного рабочего, который «мог умереть из-за переутомления». При строительстве стадиона «Санкт-Петербург» действительно имели место летальные исходы, но это были несчастные случаи, не имевшие отношения к условиям труда. Четверо из пяти погибших по неосторожности сорвались на землю во время работ на большой высоте, и только один рабочий был обнаружен мертвым без признаков падения или насильственной смерти. Врачи выявили у него порок сердца.

Что касается условий безопасности, то тут заокеанским чиновникам действительно было, на что обратить внимание.

Не далее как сегодня, 3 августа, на стадионе «Самара Арена» произошел пожар: на складе загорелся строительный мусор. К счастью, огонь удалось быстро потушить, и никто не пострадал. Те же проблемы едва не испытала «Волга Арена» в Нижнем Новгороде: возгорание произошло в 100 метрах от нее, но пожарные успели разрядить ситуацию до того, как огонь перекинулся на стадион.

«Волгоград Арена» тоже прошла проверку огнем: в помещении, возводящемся под нужды стадиона, вспыхнул утепляющий материал на площади 20 кв. м. Причем это не единственное ЧП на данном объекте. Весной 2016 года на стадионе рухнуло перекрытие второго этажа, не выдержав вес бетона, а месяцем ранее при демонтаже щитовой опалубки упал сам щит, и 21-летний строитель получил переломы костей таза. А в 2015 году на «Волгоград-Арене» обрушилась восьмиметровая металлоконструкция вместе с людьми, которые серьезно пострадали.

Однако больше всех отличилась «Ростов-Арена», рядом с которой обнаружили две авиабомбы.

По сообщению «Интерфакса» , взрывные устройства находились в полукилометре от арены и были обнаружены случайным образом во время проведения дорожно-ремонтных работ.

Таким образом, в плане безопасности американцам действительно было, чем уколоть Россию, но, с другой стороны, несчастные случаи вряд ли можно полностью исключить при одновременном возведении множества крупных объектов, которые требуют работы тысяч строителей.

Тем не менее сенаторы призвали отобрать у России чемпионат мира, а КНДР вообще исключить из ФИФА за то, что она якобы насильно отправляет своих граждан на стройку стадионов в чужой стране.

«ФИФА должна ясно показать России и странам — претенденткам на чемпионаты, что использование принудительного труда является совершенно неприемлемым», — высказали свою позицию сенаторы США.

Ранее самые активные попытки оказать давление на Международную федерацию футбола предпринимались англичанами, которые были очень уязвлены тем, что именно Россия победила в голосовании за право принять чемпионат мира, а вот их заявка провалилась уже в первом туре.

В феврале 2017 года телеканал «Би-би-си-2» выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов», в котором утверждалось, что местные футбольные фанаты жаждут приезда британцев, чтобы продолжить массовую драку, которую обе стороны устроили в Марселе после матча Россия – Англия на чемпионате Европы по футболу 2016 года.

Посольство России в Лондоне тогда заявило, что фильм произвел на дипломатов «шокирующее впечатление», а единственной целью авторов было желание посеять среди англичан страх перед поездкой на ЧМ-2018 в России.

Впрочем, на мнение ФИФА это произведение искусства, в котором традиционные кулачные бои выдавались за «тренировки российских фанатов», не произвело впечатления.

Еще раньше, в 2014 году, после воссоединения России с Крымом, американские и британские чиновники внезапно заявили, что голосование за право принять мундиаль было сфальсифицировано.

Департамент юстиции и полиции Швейцарии тогда открыл уголовное дело и провел расследование, в результате которого ФИФА доложила, что выборы страны-хозяйки мирового первенства прошли без нарушений.

Затем, на волне допингового скандала, спровоцированного двумя частями доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена , у России начали отбирать всевозможные зимние турниры, включая чемпионат мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.

Тогда многие опасались, что санкции дойдут и до футбольного мундиаля, но за полтора года до мероприятия ФИФА не решилась на такие перемены, тем более, что факт приема допинга российскими футболистами не был доказан.

Английская пресса попыталась устранить и этот «недостаток», и в июне 2016 года, на следующий день после вылета сборной России с домашнего Кука конфедераций, запустила новость о том, что пятеро футболистов отечественной дружины попали под следствие ФИФА в связи с употреблением запрещенных веществ во время чемпионата мира по футболу – 2014, который прошел в Бразилии. Однако вскоре ФИФА опровергла и эту «утку».