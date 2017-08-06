«Зенит» забил пять мячей «Спартаку» в матче чемпионата России

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гости сумели ответить голом Квинси Промеса с пенальти (72-я).

Во время встречи на стадионе протекла крыша. Протечка была вызвана сильным ливнем. Это произошло во второй раз за две недели.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» расположился на девятой строчке с пятью балами.