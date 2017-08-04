Тупиковое решение: конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за день до старта чемпионата мира в Лондоне поддержал решение совета IAAF и рабочей группы, продлив отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).





Президент IAAF Себастьян Коу на итоговой пресс- конференции подчеркнул, что российской легкой атлетике еще много предстоит сделать, чтобы вернуть себе международное признание, а вице-премьер РФ Виталий Мутко , в свою очередь, назвал это решение IAAF неконструктивным и ведущим в тупик.

За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21. В меньшинстве остались представители Коморских островов, Экваториальной Гвинеи, Вьетнама, Йемена, Панамы, Перу, Иордании, Ливана, Макао, Ямайки, Монголии, Мозамбика, Науру, Нигерии, Румынии, КНДР, Шри-Ланки, Свазиленда, Сирии, Таджикистана и Бангладеш.



"Россия проделала большую работу по восстановлению ВФЛА"





"Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС министр спорта РФ Павел Колобков . - Более того, рабочая группа IAAF признает большой прогресс по выполнению ряда условий по восстановлению членства ВФЛА. При этом они считают, что некоторые условия еще не выполнены, например, наши спортсмены не имеют достаточный уровень количества допинг-проб".



Министр спорта считает, что с российской стороны проделана огромная работа по устранению ранее выявленных проблем и восстановлению ВФЛА. "Для нас важно донести нашу позицию, продемонстрировать прогресс в части реализации дорожной карты по восстановлению федерации, - отметил он. - Со своей стороны Минспорт оказывает полную поддержку по подготовке легкоатлетов, которые сейчас могут выступать на международных аренах. Более того, на уровне правительства Российской Федерации утвержден комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте, это очень серьезный шаг".

"Решение IAAF о продлении отстранения ВФЛА ведет в тупик"



"Это решение тупиковое, оно ни к чему не ведет, - заявил Мутко в беседе с корреспондентом ТАСС. - IAAF должна отвечать за развитие легкой атлетики, а какое может быть развитие в данном случае".



"Решение ни на что не направлено, ничему не способствует, - продолжил вице-премьер. - Если у тебя два ребенка, один обладает преимуществами, а второй нет, от него отказаться надо? Если вы хотите успеха дочерней организации, ей надо помогать. Исключить большого ума не надо".





Членство ВФЛА было приостановлено с ноября 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом . Российские легкоатлеты допускаются к международным стартам только в качестве нейтральных спортсменов.

ВФЛА признала правильным решение о временном отстранении спортсменов





С момента отстранения ВФЛА претерпела большие изменения. У федерации полностью сменилось руководство, значительно преобразился тренерский штаб. Российская легкая атлетика активно демонстрирует приверженность чистому спортивному соперничеству, свободному от допинга. Об этом в четверг рассказал делегатам конгресса президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин

"Мы поняли, что решение, которое приняла IAAF о временном отстранении спортсменов, было правильным, сегодня с этой трибуны я хочу принести извинения спортсменам, у которых за этот период были нечестным образом отняты медали на всех уровнях соревнований, - сказал глава ВФЛА. - Федерация полностью поменялась, были отправлены в отставку все, кто руководил российской легкой атлетикой, весь тренерский штаб, тренерский совет. Я и моя команда закрытым голосованием были переизбраны на новый срок. Россия идет по демократическому пути".





Шляхтин привел в докладе цифры. "Сегодня отбывают дисквалификацию 72 спортсмена, восемь тренеров отстранены пожизненно, - сообщил он. - Мы не скрываем ни одной цифры, ни одной позиции, которая могла бы дать сомнение рабочей группе в том, что происходит в российской легкой атлетике. Идет следствие, прокуратурой опрошено более 500 спортсменов, поверьте, что уголовное дело против бывших руководителей имело большой резонанс в стране".

"У нас более 60 тренеров уходят в другие виды спорта, падает интерес к легкой атлетике, нет трансляций соревнований, которые проходят в мире. Многие ребята и мальчишки уходят в другие виды спорта, где мы не отстранены. Легкая атлетика в России переживает непростые времена. Более того, хочется добавить, что этот кризис повлиял в совокупности на всю ситуацию: у нас практически отсутствует финансирование, только 30 процентов от того, что было до отстранения", - добавил Шляхтин.



ВФЛА предстоит еще серьезно поработать



Однако на большинство делегатов конгресса все доводы главы российской легкой атлетики не возымели действия. Причину такой "глухоты" объяснил на итоговой пресс- конференции глава IAAF Себастьян Коу.



"Я бы был рад увидеть признание российской федерации, но нам еще предстоит много сделать, - считает Коу. - Очень важно, что рекомендацию совета поддержало больше 80 процентов национальных федераций. Мы видим прогресс у ВФЛА, но все еще предстоит серьезная работа".



Глава IAAF также сообщил журналистам, что вопрос о восстановлении ВФЛА в своих правах будет рассмотрен в конце осени на очередном совете международной федерации. Коу не сказал ничего нового, он повторил заявление февральского совета IAAF, который увязал возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики к международной деятельности с полным восстановлением в своих правах Российского антидопингового агентства.