Слуцкий рассказал, почему решил покинуть ЦСКА

Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил покинуть московский ЦСКА, который возглавлял на протяжении семи лет.

«ЦСКА — лучший период в моей жизни. Для любого тренера наступает период, когда тебе что-то делать тяжело. У меня наступил творческий кризис, причём это не связано с какими-то успехами или неуспехами. Решил попробовать что-то новое», — приводит «Чемпионат» слова Слуцкого, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Тренер выразил благодарность руководству, футболистам и болельщикам клуба за годы, проведённые в ЦСКА.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок страны.