Юрист рассказал о конфликте в российской федерации регби

Суд оставил в силе решение о переизбрании Вячеслава Копьева на пост президента Федерации регби России (ФРР). Об этом сообщил корреспонденту «Ленты.ру» юрист Юрист Юрий Зайцев.

Мосгорсуд в среду рассматривал апелляционную жалобу ФРР и Мамуки Лосаберидзе на решение Пресненского суда города Москвы, которым итоги отчетно-выборной конференции ФРР от 19 декабря 2016 года были признаны незаконными. По результатам рассмотрения наших жалоб суд принял решение оставить в силе решение суда», — сказал Зайцев.

По его словам, это означает, что все решения конференции от 19 декабря прошлого года теперь аннулируются: «По всей видимости, теперь ФРР придется собирать новую конференцию. Наша позиция заключается в том, что эти нарушения не повлияли на ее итоги. Соответственно, конференция не может быть аннулирована, — заявил юрист.

Как отмечает Зайцев, причина признания итогов конференции ничтожными — нарушения, допущенные при ее созыве предыдущим президентом ФРР Копьевым и исполкомом федерации. «При подготовке той конференции Лосаберидзе неоднократно писал письма и предостерегал федерацию, но его никто не послушал. В итоге нарушения предыдущей администрации повлияли на итоги конференции», — добавил он.

Отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента российской федерации регби выиграл Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева, однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что выборы были являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.