Домашний стадион московского "Локомотива" будет переименован в "РЖД Арену". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в руководстве красно-зеленых.

Отмечается, что данное событие произойдет 5 августа, накануне Дня железнодорожника.

"В грядущую субботу на домашний матч со "СКА-Хабаровск" болельщики придут уже не на стадион "Локомотив", а на "РЖД Арену". История футбольного клуба и "Российских железных дорог" неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом - сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника - Дня железнодорожника", - заявил источник.

Центральный стадион "Локомотив" был заново построен в 2002 году на месте старого стадиона "железнодорожников".