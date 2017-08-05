Полузащитник "Зенита" Жулиано заявил о намерении покинуть команду, сообщает "Р-Спорт".

По информации UOL, бразильский хавбек недоволен тем, что перестал считаться твердым игроком основы "Зенита" после назначения Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Он опасается за свое место в составе сборной Бразилии, которая уже пробилась на чемпионат мира - 2018.

Контракт Жулиано с сине-бело-голубыми рассчитан до 2020 года, но он может уйти за €6 млн. В текущем сезоне РФПЛ полузащитник провел на поле в общей сложности 99 минут.