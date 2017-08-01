Как белорусский вратарь с пороком сердца прославился на весь мир



Голкипер клуба Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Евгений Костюкевич стал настоящим героем Youtube после гола от собственных ворот в матче с «Витебском». После игры футболист, которого в своё время забраковали в ЦСКА из-за серьёзных проблем с сердцем, заявил, что просто хотел вынести мяч подальше.

«Играл на выходе, увидел в отрыве нападающего»



Чемпионат Беларуси по футболу нечасто попадает в российские новостные сводки, но если это происходит, значит у соседей действительно случилось что-то экстраординарное. Гол вратаря со своей половины поля как раз подпадает под такой разряд событий, хотя иногда подобные мячи забиваются. Но одно дело, когда это происходит в рамках любительских лиг, а другое — в высшем дивизионе чемпионата страны.





В матче 16-го тура национального первенства между минскими «Крумкачами» и «Витебском» произошло следующее. Голкипер столичной команды Евгений Костюкевич при счёте 2:1 в пользу соперника поймал мяч в собственной штрафной и, недолго думая, вынес его вперёд в направление партнёра. Однако подхваченный порывом ветра снаряд неожиданно полетел значительно сильнее, чем ожидалось, в том числе и неосмотрительно вышедшем из ворот к середине штрафной голкипером соперников Дмитрий Гущенко . В результате мяч перелетел через него и с рикошетом от не самого качественного газона залетел точно в сетку.

А за 10 минут до конца встречи Костюкевич ещё раз отметился в протоколе, совершив фол последней надежды за пределами собственной штрафной и получив красную карточку. Впрочем, после матча все разговоры, что вполне естественно, были только о невероятном голе Евгения.



«Играл на выходе, увидел в отрыве нападающего. Понял, что вратарь находится в позиции, где он руками играть не может. Решил «ляпнуть» вперед, тем более, что играли по ветру, и поляна мокрая. Надежда была на ошибку какую-то — какой-то кикс или ещё что-то. А получилось то, что получилось. Какое-никакое очко и полное разочарование для Гущенко. Но это несчастный случай, ничего не сделаешь. Пускай не расстраивается, от этого никто не застрахован», — приводит слова Костюкевича местная пресса.



Как уйти из футбола из-за проблем с сердцем и вернуться благодаря такси



Чудо-гол абсолютно точно стал самым ярким событием в карьере Евгения на данный момент, ведь в Высшей лиге он играет совсем недавно. Между тем его футбольный путь мог сложиться абсолютно иначе. В юности талантливый голкипер поехал на просмотр в московский ЦСКА, где врачи обнаружили у него серьёзные проблемы со здоровьем. Костюкевичу пришлось завершить толком не начавшуюся карьеру.



Однако в 2015-м Евгений неожиданно даже для самого себя вернулся в спорт. Несостоявшийся вратарь пришёл в «Крумкачы» работать тренером вратарей, а потом и оператором. Но по ходу одного из матчей сезона в Первой лиге ему пришлось экстренно вставать в «рамку», так как основной голкипер команды, работавший таксистом, уехал на вызов. В результате Костюкевич остался в составе и взял всю ответственность за состояние собственного здоровья на себя, даже подписав специальную бумагу. К счастью, никаких проблем с сердцем у Евгения больше не возникает.



Голливудский полёт «воронов»



Между тем сами «Крумкачы», что в переводе с белорусского означает «вороны», являются командой, строившейся фактически по голливудскому сюжету. Это практически единственный в Беларуси частный футбольный клуб и возможно единственный в своём роде на всём постсоветском пространстве! История создания коллектива берёт своё начало с форума известной белорусской спортивной газеты «Прессбол».



Общаясь в интернете, группа друзей, среди которых был будущий руководитель «Крумки» Денис Шунто решила создать собственный клуб и заявить его во Вторую лигу чемпионата страны. Собрав с мира по нитке 50 тысяч евро, это было сделано. «Крумкачы» обрели профессиональный статус. Команду собирали по остаточному принципу, заявляя игроков, забракованных собственными клубами или вовсе завершившими карьеру. Зато в «Крумкачах» всегда была прекрасная атмосфера, а после каждого матча футболисты отправлялись пить пиво, а не на разбор полётов.



Несмотря на это, команда сумела сходу пробиться в Первую лигу, что стало для всей страны огромным сюрпризом. Там было ещё тяжелее, ведь для заявки пришлось собирать уже 150 тысяч отнюдь не местных рублей. Сделать это удалось, но прямо по ходу сезона команда едва не снялась с турнира из-за финансовых проблем. Однако безденежье будто не влияло на результаты «Крумкачей». Команда продолжала бороться за новое повышение в классе. Во многом это было связано с именем главного тренера Олега Дулуба, одного из самых интересных специалистов страны, проникшимся идеей клуба. Благодаря его работе «вороны» стали по-настоящему профессиональной командой.



А судьба путёвки в Высшую лигу в итоге решалась в последнем туре в матче с благополучным богатым могилёвским «Днепром». Несмотря на колоссальную разницу в бюджете, «Крумкачы» выиграли со счётом — 2:0 и сенсационно пробились в элиту.



Для игры в Высшей лиги «воронам» требовалось собрать более серьёзный бюджет. Титульным спонсором команды стала известная белорусская пивная компания. Также клуб подписал ещё ряд спонсорских соглашений и был лицензирован на сезон пусть и с самым маленьким бюджетом в лиге и самыми скромными зарплатами.



Всё компенсировала любовь болельщиков. Люди поверили в футбольную сказку и пошли на стадион, тем более в «Крумкачах» всегда активно и с фантазией работали со зрителем. Дошло до того, что на матчах совсем молодой команды посещаемость была выше, чем на играх именитого минского «Динамо».



Сказка продолжилась и в Высшей лиге. Команду пополнил брат известного футболиста Александра Глеба Вячеслав, проигравший в Германии и Китае. Получив такого игрока, «Крумкачы» ударно провели первый круг, завершив его на пятом месте и имея все шансы на попадание в еврокубки. Венцом сезона стали победы над местными грандами — солигорским «Шахтёром» (2:0) и, конечно, минским «Динамо» (4:1).



Увы, во втором круге результаты «Крумкачей» резко пошли на спад. В 15 матчах команда одержала всего две победы и завершила сезон лишь на 11-м месте. А осенью команду покинул Дулуб, пошедший на повышение в украинские «Карпаты».





В нынешнем сезоне дела обстоят ещё хуже. Перед началом чемпионата ходили слухи, что руководитель и создатель команды Денис Шунто задолжал 150 тысяч долларов президенту БАТЭ Анатолию Капскому , которые были взяты, чтобы получить возможность впервые заявиться в Высший дивизион. Потом оказалось, что это вовсе не слухи.

Летом начался массовый исход футболистов из команды. Уехал и Глеб-младший, заявивший, что игрокам не платят уже несколько месяцев. А на отчётную игру с «Витебском» не поехали ещё несколько футболистов основного состава, которые больше не намерены ждать возвращения долгов. В результате в Витебске в Высшей лиге в составе «воронов» дебютировало сразу семеро человек, в числе которых брат руководителя клуба Антон Шунто, вышедший на поле после удаления Костюкевича.



Остаётся надеяться, что даже в самый сложный момент с «Крумкачами» случится ещё одно чудо подобно голу вратаря с серьёзным пороком сердца, который пришёл работать в команду оператором и вернулся на поле, подменяя коллегу-таксиста. Ведь будет по-настоящему грустно, если такая самобытная команда прекратит своё существование.





Отметим, что в белорусском футболе порой забиваются по-настоящему курьёзные мячи. Во-первых, начнём с того, что Костюкевич является не единственным в своём роде вратарём-голеадором. Известный голкипер Юрий Жевнов , выступавший за «Москву», «Зенит» и сборную страны, на заре своей карьеры в рамках квалификационного раунда Кубка УЕФА забил аналогичный мяч.



А недавно в матче Кубка Беларуси был зафиксирован вот такой гол. Полузащитник брестского «Динамо» Павел Седько , разыгрывая угловой, поразил ворота «Гомеля» весьма необычным способом. Он просто несильно покатил снаряд в район вратарской, но вратарь и защитник понадеялись друг на друга и посмотрели отличный «фильм».