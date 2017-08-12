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Россиянки Макарова и Веснина пробились в полуфинал турнира в Торонто в паре
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина в четвертьфинальном матче турнира в Торонто в парном разряде в двух сетах обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Николь Меликар со счетом 6:4, 6:4, передает RT.
Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.
За выход в финал россиянки поспорят с украинкой Надеждой Киченок и Анастасией Родионовой из Австралии.
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