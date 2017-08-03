В Ярославской области воссоздадут футбольный «матч смерти»

Как сообщают региональные ярославские СМИ, в Переславле-Залесском будет воссоздан легендарный футбольный «матч смерти», в котором советский клуб «Старт» дважды обыграл немецкую команду Flakelf. Отмечается, игра состоится 12 августа в 17:00 по местному времени.



Намечающийся матч прокомментировала сотрудник отдела культуры Переславля-Залесского Светлана Иванова . Чиновник напомнила, что 9 августа текущего года исполняется ровно 75 лет с момента проведения «матча смерти» между советским футбольным клубом «Старт» и Flakelf в оккупированном фашистами Киеве. Тогда команды сыграли два матча и в обеих разгромные победы одержали отечественные спортсмены.

Отметим, советские футболисты не побоялись смерти и ссылки в концлагеря, которые их ожидали в случае победы. Об этом историческом событии, пропитанном героизмом и любовью к родине, написано много книг и снято несколько фильмов.



Сообщается, воссоздание «матча смерти» пройдет на стадионе «Центральный» в Переславле-Залесском (Ярославская область) 12 августа в 17:00 по местному времени. Все желающие посмотреть игру могут попасть на стадион совершенно бесплатно.