Каспаров возвращается в шахматы

Чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров встретятся для игры в первом туре турнира в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Об этом сообщает ТАСС.

Турнир стартует 14 августа. Он представляет собой четвертый этап Гран-тура, в котором участвуют сильнейшие шахматисты мира.

В первом туре сыграют Каспаров — Карякин, Левон Аронян из Армении и чех Давид Навара , россиянин Ян Непомнящий и кубинец Лейньер Домингес, 15-й чемпион мира, индиец Вишванатан Ананд и Хикаро Накамура из США, а также Ле Куанг Льем из Вьетнама и американец Фабиано Каруана.

Каспаров будет играть против Карякина белыми фигурами. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, где за победу начисляются два очка, за ничью — одно. Затем — блиц, где за победу начисляется одно очко, за ничью — 0,5 очка.

Призовой фонд турнира составляет 150 тысяч долларов, из которых победитель получит 37,5 тысячи. Завершится Гран-тур 29 ноября турниром по классическим шахматам в Лондоне.

Каспаров впервые с 2005 года примет участие в шахматном турнире.