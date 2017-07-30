Российские пловцы после успеха на ЧМ сбросили в бассейн главного тренера



Российские пловцы сбросили в бассейн главного тренера сборной Сергея Колмогорова по окончании чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Российские пловцы завоевали десять медалей на чемпионате мира в Будапеште, в том числе три золотых награды. Многие пловцы по ходу чемпионата мира поблагодарили главного тренера сборной за хорошую атмосферу в команде.





"У нас абсолютно нормальная профессиональная атмосфера. У нас абсолютно дружная команда тренеров, спортсменов, специалистов, только такая команда может так выступить. И у нас есть в команде уникальный, незаменимый человек — это Сергей Жилкин , начальник команды, который решает все вопросы", — сказал Колмогоров журналистам.

"Про собрания команды — мы их не проводили без необходимости. Какие собрания, если команда готова?", — подчеркнул он.



Также по окончании соревнований прошло дополнительное награждение спортсменов, которые стартовали в квалификации в комбинированных эстафетах, где женская команда завоевала серебро, мужская — бронзу.