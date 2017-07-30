В «Динамо» объяснили инцидент с траурными повязками



Футболисты московского «Динамо» из-за технической заминки не смогли надеть траурные повязки в память об ушедшем из жизни Валерии Маслове перед матчем третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с грозненским «Ахматом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Динамо».



Отмечается, что московский клуб выступил с инициативой проведения минуты молчания в память о Валерии Маслове перед матчем с «Ахматом». РФПЛ и «Ахмат» удовлетворили данную просьбу. Также клуб попросил разрешения выйти на матч в траурных чёрных повязках.



Игроки «Ахмата» надели их перед встречей, в то время как футболисты «Динамо» смогли сделать это лишь перед выходом на второй тайм.



27 июля в возрасте 77 лет скончался чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны в составе московского «Динамо» по футболу Валерий Маслов.



Ранее сообщалось, что «Динамо» потерпело поражение в матче третьего тура РФПЛ с «Ахматом».