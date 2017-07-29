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Видео: Кондогбиа забил в свои ворота почти с середины поля
Фото: скриншот
В матче предсезонного турнира «Международный кубок чемпионом» между «Челси» и «Интером» был забит необычный автогол.
На 76-й минуте полузащитник «Интера» Жоффрей Кондогбиа почти с середины поля сделал передачу верхом на своего голкипера. Голкипер итальянской команды Даниэле Паделли к такому развитию событий готов не был и лишь проводил взглядом мяч, оказавшийся в сетке ворот.
All'improvviso #Kondogbia...#ChelseaInter pic.twitter.com/VQFSEDkU5Z— Giovanni Capuano (@capuanogio) 29 июля 2017 г.
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