Игрок миланского "Интера" Жоффруа Кондогбья в матче предсезонного турнира "Международный кубок чемпионов" с "Челси" отправил мяч в собственные ворота с центра поля. Видео автогола было опубликовано на YouTube.



На 74-й минуте при счете 2:0 в пользу "Интера" французский полузащитник получил мяч вблизи от центрального круга и, находясь под прессингом соперника, решил отдать его назад своему вратарю. Однако длинная передача у Кондогбья не получилась: мяч перелетел через голкипера и попал точно в правый верхний угол ворот миланской команды. Многие пользователи YouTube предположили, что мяч, забитый игроком итальянского клуба, вполне может претендовать на звание одного из самых курьезных голов года.



Встреча, проходившая в Сингапуре, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера".