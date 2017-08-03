Определились возможные соперники ЦСКА по квалификации Лиги чемпионов

ЦСКА, одержавший победу по сумме двух встреч над греческим клубом АЕК (2:0 и 1:0) будет сеяным при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, передает "Р-Спорт".

Московский клуб может встретится с французской "Ниццей", немецким "Хоффенхаймом", швейцарским клубом "Янг Бойз", турецким "Истанбул ББ" или румынским "Стяуа".

Благодаря вылету киевского "Динамо" и чешской "Виктории Пльзень" армейцы попали в число сеянных команд и избежали встречи с "Ливерпулем", "Наполи" и "Севильей".

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится в пятницу, 4 августа.