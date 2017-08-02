Россиянка Вихлянцева проиграла во втором раунде теннисного турнира в Стэнфорде

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пройти второй раунд турнира в Стэнфорде (США), сообщает "Р-Спорт".

Россиянка уступила представительнице Хорватии Ане Конюх - 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

В четвертьфинале турнира Конюх сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и американкой Кайлой Дэй.

Теннис. Стэнфорд (ж) 2017. 2-й круг.

Н. Вихлянцева (Россия) - А. Конюх (Хорватия) - 5:7, 4:6