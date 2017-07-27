На домашнем стадионе "Зенита" пропали некоторые места. Как сообщает "Фонтанка", пришедшие болельщики сине-бело-голубых на матч 2-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1) не смогли занять их.



По информации источника, в "Зените" можно поменять бракованные абонементы на те места, которые присутствуют на "Крестовском". По словам коммерческого директора петербуржцев Дмитрия Манкина, во время Кубка конфедераций там крепились кресла, однако, при подготовке к турниру они были демонтированы.



– На текущий момент эта проблема полностью устранена, – цитирует издание Манкина. – Причина расхождений в том, что в период проведения матчей Кубка конфедераций часть мест, предусмотренных проектом стадиона, была демонтирована. На сегодняшний день клуб использует стадион на условиях поматчевой аренды. По этой причине мы не смогли полностью исправить проблему за короткий промежуток подготовки к матчу, когда получили доступ на стадион и были вынуждены пересаживать несколько десятков болельщиков на свободные места. Естественно, зрительские места были предоставлены всем.