Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев впервые с 2006 года прервал серию по пропущенным мячам подряд в Лиге чемпионов, сообщает "Р-Спорт".

До этого игрок сборной России пропускал в 43 матчах турнира подряд, что стало антирекордом. Акинфеев прервал серию в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2006/07 Акинфеев пропустил в двух матчах кряду. В следующем сезоне он сыграл в трех матчах, пропуская в каждом. Серия продолжилась в сезоне-2009/10, в котором ЦСКА провел 10 матчей. Еще шесть матчей серии состоялось в сезоне-2013/14, шесть - в сезоне-2014/15, десять - в позапрошлом и шесть - в прошлом.