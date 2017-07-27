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Голы Кришито и Кокорина принесли «Зениту» победу над «Бней Иегудой» в ЛЕ

«Зенит» начал евросезон с победы
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» в гостях с минимальным счётом обыграл израильскую команду «Бней Иегуда».
Первый мяч «Зенит» забил на 59-й минуте — после подачи с углового оборона израильской команды потеряла на дальней штанге капитана сине-бело-голубых Доменико Кришито, который головой расстрелял ближний угол ворот. Окончательный результат на 90-й минуте установил Александр Кокорин.
Ответная встреча между «Зенитом» и «Бней Иегудой» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 3 августа.
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Зенит
Доменико Кришито Александр Кокорин
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