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ЦСКА обыграл АЕК в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА в Афинах со счётом 2:0 обыграл местный АЕК.
«Армейцы» вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время — Алан Дзагоев головой переправил мяч в ворота греческой команды после подачи Витиньо и скидки Виктора Васина.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л @pfc_cska #UCL #ЛигаЧемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. #АЕКЦСКА 0:1 45+1' Алан Дзагоев pic.twitter.com/KYvBa3ga1B— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 июля 2017 г.
Второй мяч красно-синие забили на 56-й минуте — мяч после подачи углового в исполнении Витиньо головой в ворота отправил Понтус Вернблум.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#ЛигаЧемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч. #АЕКЦСКА 0:2 56' Понтус Вернблум @wernbloom pic.twitter.com/uf6WhbdMOo— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 25 июля 2017 г.
Ответный матч между ЦСКА и АЕК состоится в Москве 2 августа.
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