ЦСКА обыграл АЕК в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА в Афинах со счётом 2:0 обыграл местный АЕК.



«Армейцы» вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время — Алан Дзагоев головой переправил мяч в ворота греческой команды после подачи Витиньо и скидки Виктора Васина

Второй мяч красно-синие забили на 56-й минуте — мяч после подачи углового в исполнении Витиньо головой в ворота отправил Понтус Вернблум.



Ответный матч между ЦСКА и АЕК состоится в Москве 2 августа.