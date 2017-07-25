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ЦСКА обыграл АЕК в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

ЦСКА обыграл АЕК в матче Лиги чемпионов
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В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА в Афинах со счётом 2:0 обыграл местный АЕК.
«Армейцы» вышли вперёд в компенсированное к первому тайму время — Алан Дзагоев головой переправил мяч в ворота греческой команды после подачи Витиньо и скидки Виктора Васина.
Второй мяч красно-синие забили на 56-й минуте — мяч после подачи углового в исполнении Витиньо головой в ворота отправил Понтус Вернблум.
Ответный матч между ЦСКА и АЕК состоится в Москве 2 августа.
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Алан Дзагоев Виктор Васин
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