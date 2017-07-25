Российским легкоатлетам запрещено использовать рингтон с гимном страны на чемпионате мира

Российским спортсменам, которые примут участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года, запрещено использовать рингтон с гимном страны во время турнира.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на легкоатлета Сергея Шубенкова.

В связи с приостановкой членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) россиянам, которые будут выступать на чемпионате мира в статусе нейтральный спортсменов, не дозволено появляться на соревнованиях в форме сборной или с любыми атрибутами, символизирующими российский флаг.

Отмечается, что россиянам, среди прочего, придётся залепить татуировки, символизирующие их национальную принадлежность.