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Российским легкоатлетам запрещено использовать рингтон с гимном страны на чемпионате мира
Российским спортсменам, которые примут участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года, запрещено использовать рингтон с гимном страны во время турнира.
Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на легкоатлета Сергея Шубенкова.
В связи с приостановкой членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) россиянам, которые будут выступать на чемпионате мира в статусе нейтральный спортсменов, не дозволено появляться на соревнованиях в форме сборной или с любыми атрибутами, символизирующими российский флаг.
Отмечается, что россиянам, среди прочего, придётся залепить татуировки, символизирующие их национальную принадлежность.
Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт с 4 по 13 августа в Лондоне.
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