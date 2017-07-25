Глава Минспорта прокомментировал отстранение хоккеиста Зарипова за допинг



Все спортсмены, нарушающие антидопинговые правила, должны понести наказания, независимо от их регалий, заявил агентству "Р-Спорт" министр спорта РФ Павел Колобков , комментируя отстранение знаменитого хоккеиста Даниса Зарипова

Во вторник КХЛ объявила, что четырехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, который в прошлом сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", отстранен до мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ-2016/17.



"Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания! Если виновен — то будет дисквалификация. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, человека обвинить очень легко!" — сказал Колобков.