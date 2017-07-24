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ОКР: Число допингистов в докладе Макларена преувеличено в десятки раз
Число спортсменов, которые якобы подозреваются в употреблении допинга, в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена преувеличено в десятки раз, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Мы сами проводим собственное расследование всех случаев, указанных в докладе Макларена. На сегодняшний день я могу вам сказать, что-то приведенное число - тысячи спортсменов, вовлеченных и подозреваемых - очень сильно преувеличено, в десятки раз. Их в десятки раз меньше», - передает его слова РИА «Новости».
На вопрос о том, стоит ли опасаться допинговых расследований комиссий, Поздняков отметил, что слово «опасаться» в этом случае не подходит. «Думаю, нам стоит уделить этому внимание», - сказал он, добавив, что неизвестно, какие материалы использовала комиссия Макларена.
Отметим, что в конце февраля ВАДА признало недостаток доказательств в докладе комиссии Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.
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