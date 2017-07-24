ОКР: Число допингистов в докладе Макларена преувеличено в десятки раз



На вопрос о том, стоит ли опасаться допинговых расследований комиссий, Поздняков отметил, что слово «опасаться» в этом случае не подходит. «Думаю, нам стоит уделить этому внимание», - сказал он, добавив, что неизвестно, какие материалы использовала комиссия Макларена.



Отметим, что в конце февраля ВАДА признало недостаток доказательств в докладе комиссии Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.