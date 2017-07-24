Информатор WADA Степанова не допущена к участию в ЧМ в Лондоне



Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова не допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в августе в Лондоне, остальные 19 заявок россиян одобрены. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова.

Заявки на участие в турнире двадцати россиян, в том числе Степановой, были отправлены в понедельник, 24 июля.



"Мы получили официальный ответ из IAAF, в котором есть разрешение на участие в чемпионате мира 19 российских атлетов, а также 12 сопровождающих лиц, - рассказала Орлова. - На участие в чемпионате Степановой, которая была включена в список, разрешения нет".



В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.



Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа.