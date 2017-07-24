Умер трёхкратный чемпион мира по мотокроссу Моисеев

23 июля в возрасте 69 лет умер трёхкратный чемпион мира по мотокроссу Геннадий Моисеев. Он побеждал на чемпионатах мира в 1974, 1977 и 1978 годах. На чемпионате мира 1976 года Моисеев стал вторым.

После окончания карьеры гонщика Моисеев стал тренером. В 2000 году он избирался на пост президента Мотоциклетной федерации России.

«В 2000 году возглавил Мотоциклетную федерацию России и в самый трудный её период внутренних разногласий сплотил регионы страны и дал новый старт современному развитию мотоспорта», — говорится в сообщении МФР.