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Мэр французского города съел крысу из-за поражения ПСЖ от «Барселоны»
Фото: кадр видео
Шарлю Дею, мэр французского города Мон-де-Марсан, прилюдно съел крысу. Об этом сообщает SudOuest.fr. Видео было опубликовано на странице издания в Facebook.
Городской голова выполнил обещание, данное им весной 2017 года. Тогда после победы ПСЖ над «Барселоной» со счетом 4:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он заявил, что съест крысу в случае выхода испанского клуба в четвертьфинал. В ответной встрече «Барселона» победила со счетом 6:1 и превзошла французов по сумме двух встреч (6:5).
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