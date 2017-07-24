Кафельников назвал самое слабое звено «Спартака»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников назвал самое слабое звено в московском ФК «Спартак». Слова экс-лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приводит «Спорт-Экспресс».

«Нужно однозначно менять Комбарова. Он — самое слабое звено в команде. Дмитрий физически слаб, не выдерживает высокий темп игры на протяжении всех 90 минут. Мы же можем рассчитывать на футболиста, который способен проводить на поле всего 40 минут», — сказал Кафельников, являющийся поклонником «Спартака».

По словам бывшего теннисиста, красно-белым нужно усилить несколько позиций перед Лигой чемпионов. «Нужен левый защитник и футболист на замену Роману Зобнину , которого очень не хватает», — добавил Кафельников.

«Спартак» сыграл вничью (0:0) с «Уфой» в воскресенье, 23 июля, и после двух туров российской премьер-лиги имеет в активе два очка.