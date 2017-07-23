Месси удалил из Instagram почти все фотографии с Неймаром

Нападающий каталонского футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси удалил со своей официальной страницы в социальной сети Instagram почти все фотографии с его партнёром по команде Неймаром.

Об этом информирует 101greatgoals.

На данный момент на странице спортсмена остался лишь одна фотография, на которой присутствует Неймар, которая датирована 2013 годом.

Судя по сообщениям СМИ, нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар собирается покинуть состав каталонского клуба этим летом и перебраться в стан французского «Пари Сен-Жермен».

25-летний бразилец выступает за «Барселону» с 2013 года. В составе клуба он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.

Ранее сообщалось, что Неймар не смог договориться с «Барселоной» и близок к уходу из клуба.